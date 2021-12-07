"Вашингтон" победил "Анахайм" в матче НХЛ. Овечкин отдал две передачи

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе "Вашингтона" отличились Том Уилсон (14-я минута), Карл Хагелин (24), Джон Карлсон (40). У "Анахайма" шайбы забросили Джош Мансон (21), Сонни Милано (34), Винни Леттьери (36).

ТАСС, 7 декабря. "Вашингтон" на своей площадке в серии буллитов обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В эпизоде с голами Уилсона и Карлсона результативными передачами отметился капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, также реализовавший буллит в послематчевой серии. Россиянин набрал 41 очко (20 голов + 21 передача) в 26 матчах регулярного чемпионата, его одноклубники Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов не сумели отличиться. Вратарь столичной команды Илья Самсонов отразил 31 бросок.

За 1 223 матча в НХЛ Овечкин отдал 611 голевых передач и поднялся на 88-ю строчку в списке лучших ассистентов в истории лиги, обойдя трехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе "Чикаго" Мариана Госсу (609). Лидирует в рейтинге Уэйн Гретцки (1 963).

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 38 очков в 26 матчах. "Анахайм" с 31 очком после 26 игр идет третьим в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Вашингтон" 11 декабря примет "Питтсбург", "Анахайм" 8 декабря сыграет на выезде с "Баффало".