Трипл-дабл Йокича не спас "Денвер" от поражения в матче НБА против "Чикаго"

ТАСС, 7 декабря. "Чикаго" дома со счетом 109:97 победил "Денвер" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Чикаго" Зак Лавин, набравший 32 очка, дабл-даблы оформили его одноклубники Лонзо Болл (20 очков + 10 подборов) и Никола Вучевич (20 очков + 10 подборов). У "Денвера" трипл-дабл сделал самый ценный игрок прошедшего сезона Никола Йокич (17 очков + 12 подборов + 15 передач), дабл-дабл на счету форварда команды Джеффа Грина (14 очков + 13 подборов).

"Чикаго" одержал 17 побед в 25 матчах и занимает второе место в таблице Восточной конференции, "Денвер" выиграл 11 игр из 23 и расположился на восьмой строчке Западной конференции. Следующий матч "Чикаго" проведет в гостях против "Кливленда", "Денвер" сыграет на выезде с "Нью-Орлеаном". Обе встречи пройдут 9 декабря.