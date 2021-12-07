Литвинов: "Спартак" способен занять первое место в группе Лиги Европы

ТАСС, 7 декабря. Московский футбольный клуб "Спартак" способен занять первое место в турнирной таблице группы С в Лиге Европы, а также приблизиться к лидирующим командам в национальном чемпионате. Такое мнение высказал полузащитник красно-белых Руслан Литвинов, комментарий которого приводит телеканал "Россия-24".

"Спартак" может занять первое место в группе в Лиге Европы, и, побеждая в Сочи, мы можем подняться в турнирной таблице [Тинькофф - Российской премьер-лиги] и приблизиться к первой тройке. Поэтому я буду надеяться и верить, что сложится так, как мы все хотим", - сказал Литвинов.

В национальном чемпионате команда Руя Витории занимает девятое место, набрав в 17 турах 23 очка. "Спартак" должен находиться вверху таблицы, мы пытаемся сделать все, чтобы это (текущее турнирное положение - прим. ТАСС) исправить. Я думаю, что под конец сезона "Спартак" не будет там находиться, а будет вверху", - заключил футболист.

В Лиге Европы "Спартак" с 7 очками располагается на втором месте таблицы группы С, в заключительном туре в четверг клуб сыграет на выезде с польской "Легией".