Передача Подколзина помогла "Ванкуверу" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

Передачу на Гарланда отдал российский нападающий Василий Подколзин. Этот матч стал 24-м в текущем, дебютном для него сезоне. На счету 20-летнего россиянина семь очков (пять голов + две передачи).

ТАСС, 7 декабря. "Ванкувер" дома победил "Лос-Анджелес" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Днем ранее "Ванкувер" отправил в отставку главного тренера Трэвиса Грина, его ассистента Нолана Баумгратнера, генерального менеджера Джима Беннинга и его помощника Джона Уэйсброда. Новым наставником команды стал Брюс Будро, ассистентом - Скотт Уокер, Стэн Мил - временным генеральным менеджером, его помощником - Райан Джонсон.

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона "Ванкувер" занимает последнее, восьмое место, набрав 20 очков в 26 играх. "Лос-Анджелес" идет шестым с 24 очками в 24 встречах.

В следующем матче "Ванкувер" 9 декабря примет "Бостон", "Лос-Анджелес" на следующий день дома сыграет с "Далласом".