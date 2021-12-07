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Олимпиада-2022 в Пекине

В ОКР отметили высокую степень готовности Китая к Олимпиаде

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года
© EPA-EFE/WU HONG

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Степень готовности Китая к зимним Олимпийским играм в Пекине крайне высока. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин.

"В адрес ОКР часто поступают вопросы об оценке готовности объектов Игр в условиях Олимпийской деревни. Степень готовности Китая чрезвычайно высока, к степени готовности объектов нет никаких нареканий. Поэтому с уверенностью можно говорить, что Игры пройдут на высоком организационном уровне", - отметил Плитухин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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