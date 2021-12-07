Елистратов: предолимпийский турнир по шорт-треку в Пекине был организован на отлично

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Предолимпийские соревнования по шорт-треку в Пекине были организованы на отлично. Такое мнение на пресс-конференции высказал олимпийский чемпион Семен Елистратов.

"Я был в Пекине на квалификационном к Олимпийским играм этапе Кубка мира. Мне кажется, что все было организовано очень здорово для нашего вида спорта - замечательный каток, отличное питание, отличная организация, - сказал Елистратов. - Главное, чтобы Игры состоялись, чтобы все прошло хорошо".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.