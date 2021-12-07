Плитухин: Олимпийские комитеты России и Китая связывает долгосрочное сотрудничество

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет (НОК) Китая связывает долгосрочное партнерство. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального директора ОКР Родион Плитухин.

"Начиная с 2005 года взаимодействие между нашими комитетами подкреплено специальным соглашениями в области спорта, - сказал Плитухин. - ОКР многократно принимал у себя гостей из КНР. В рамках Азиатских игр в Джакарте НОК Китая выразил заинтересованность в обновлении соглашения, мы обсудили сотрудничество, а в сентябре 2018 года на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке был подписан договор о сотрудничестве".

"Торжественная церемония обмена папками прошла в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - это подчеркивает важность дальнейшего взаимодействия между КНР и РФ. В рамках этого меморандума предусмотрен целый спектр совместных мероприятий - участие команд и спортсменов в двухсторонних и многосторонних соревнованиях. Они будут проходить на территории обеих стран, предусмотрен обмен тренерами", - добавил заместитель генерального директора ОКР.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.