Ловрен: матч против "Челси" очень важен для футболистов "Зенита"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против английского футбольного клуба "Челси" будет очень важен для игроков санкт-петербургского "Зенита", поскольку это шанс для сине-бело-голубых показать, на что они способны. Такое мнение на пресс-конференции высказал защитник "Зенита" Деян Ловрен.

В среду "Зенит" примет "Челси". Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 мск. В первом туре "Челси" дома победил "Зенит" со счетом 1:0.

"Я думаю, что этот матч важен, чтобы мы показали, на что способны, - сказал Ловрен. - Мы не играем ни за что, мы заиграем за честь, за болельщиков. Мы стремимся к тому, чтобы уйти на перерыв с высоко поднятой головой, чтобы не разочаровать болельщиков".

"Челси" - одна из лучших команд в мире. Они приедут сюда и постараются победить. Я знаю менталитет этой команды, тренера - захотят победить. Если мы будем грамотно играть в обороне, то у нас будут шансы. Я ожидаю непростой игры", - добавил Ловрен.

"Зенит" гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. На первой строчке располагается английский "Челси" (12 очков), далее идет итальянский "Ювентус" (12), последнее место занимает шведский "Мальмё" (1).