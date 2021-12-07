Все футболисты "Зенита" могут сыграть против "Челси", кроме Крицюка и Чистякова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Голкипер Станислав Крицюк продолжает восстановление от травмы, защитник Дмитрий Чистяков пропустит игру из-за дисквалификации, остальные футболисты петербургского "Зенита" смогут сыграть против английского "Челси" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В среду "Зенит" на своем поле примет "Челси". Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 мск. В первом туре "Челси" дома победил "Зенит" со счетом 1:0.

"Крицюк продолжает реабилитацию. Чистяков дисквалифицирован. Все остальные смогут принять участие в матче", - сказал Семак.

"У "Челси" выстроена такая четкая система, как немецкая машина. По сути, команда играет одной системой. Все футболисты ее знают, играют дисциплинированно, на высоких скоростях. Поэтому команда добивается высоких результатов", - добавил Семак.

Последний раз Крицюк играл за "Зенит" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" (4:2). Встреча прошла 2 ноября.

"Зенит" гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. На первой располагается английский "Челси" (12 очков), далее идут итальянский "Ювентус" (12) и шведский "Мальмё" (1).