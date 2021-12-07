Футболист "Челси" Ковачич не сыграет с "Зенитом" в матче Лиги чемпионов из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Матео Ковачич пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против санкт-петербургского "Зенита" из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом на онлайн-конференции сообщил главный тренер "Челси" Томас Тухель.

В среду "Челси" на выезде сыграет с "Зенитом" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 20:45 мск. В первом туре "Челси" дома победил "Зенит" со счетом 1:0.

"Ковачич тренировался, но тест у него был положительный сегодня, это для нас потеря", - заявил Тухель.

"Беспокоит ли коронавирус у Ковачича? Конечно, риски есть, но как клуб мы делаем все возможное, чтобы не заболеть, - сказал полузащитник английской команды Рубен Лофтус-Чик. - Мы тестируемся каждый день, стараемся обезопасить себя. Как команда мы чувствуем себя достаточно безопасно".

Главный тренер "Челси" также сообщил, что в матче не примет участия полузащитник Жоржиньо, а полузащитник Н'Голо Канте, который не играл в трех последних матчах, продолжает восстановление. "Я не знаю, какие травмы есть в других командах, но у нас по этой причине матч пропустит Жоржиньо. Что касается Канте, то мы хотим, чтобы он вернулся на поле как можно скорее. Он хорошо заботится о своем восстановлении. Мы можем показать хорошую игру без него, но с ним ее показать легче", - сказал Тухель.

"Зенит" гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. На первой строчке располагается английский "Челси" (12 очков), далее идет итальянский "Ювентус" (12), последнее место занимает шведский "Мальмё" (1).

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