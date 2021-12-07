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Лига чемпионов

Тухель не исключил, что даст отдохнуть некоторым игрокам "Челси" в матче с "Зенитом"

Встреча пройдет в среду в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Томас Тухель может дать отдохнуть некоторым игрокам в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против санкт-петербургского "Зенита". Об этом он рассказал на онлайн-конференции.

В среду "Челси" на выезде сыграет с "Зенитом" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 мск. В первом туре "Челси" дома победил "Зенит" со счетом 1:0.

"Решение еще не принял, но большая нагрузка была у некоторых игроков, из-за чего появились травмы, - сказал Тухель. - После "Вест Хэма" отдохнули, ребята выглядят свежими. Есть 17 игроков, которые готовы сыграть".

"Но у нас будет мало времени для отдыха перед игрой в чемпионате, которая пройдет в субботу. Мы будем играть против "Лидса", который готовился неделю к матчу. Поэтому нам нужно будет завтра дать некоторым игрокам отдохнуть, решение приму завтра", - добавил Тухель.

"Зенит" гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. На первой строчке располагается "Челси" (12 очков), далее идет итальянский "Ювентус" (12), четвертое место занимает шведский "Мальмё" (1).

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