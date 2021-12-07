Сборная Китая по хоккею примет участие в Олимпийских играх в Пекине

ТАСС, 7 декабря. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение допустить к участию в олимпийском хоккейном турнире сборную Китая. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

В конце сентября президент IIHF Люк Тардиф рассказал агентству Франс Пресс, что федерация сомневается в целесообразности выступления мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды. Позднее IIHF и Китайская хоккейная ассоциация сообщили, что планируют оценить уровень подготовки национальной команды к Олимпиаде по результатам двух матчей клуба "Куньлунь Ред Стар" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги - с хабаровским "Амуром" (4:5 ОТ) и омским "Авангардом" (1:4).

"Совет подтвердил, что поддержит решение конгресса IIHF от 2018 года о предоставлении мужской национальной сборной Китая квалификационного места на Олимпийских играх 2022 года", - говорится в сообщении.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная Китая сыграет в группе A с командами Германии, Канады и США.