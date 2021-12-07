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Кризис в российской легкой атлетике

В Госдуме создана рабочая группа по легкой атлетике

Ее возглавил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Евгений Ревенко

ТАСС, 7 декабря. Госдума создала рабочую группу по легкой атлетике при комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

О создании рабочей группы было объявлено на заседании комитета, в котором приняли участие и. о. президента ВФЛА Ирина Привалова, исполнительный директор ВФЛА Борис Гришин и советник президента ВФЛА Алексей Цыганков. Члены комитета единогласное поддержали предложение об образовании рабочей группы. Ее возглавил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Евгений Ревенко.

Создание рабочей группы позволит обсуждать на регулярной основе самые актуальные вопросы развития легкой атлетики в России с привлечением широкого круга участников и находить их решение.

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Кризис в российской легкой атлетике
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