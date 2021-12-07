В Москве завершился чемпионат России по кибатлетике

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по кибатлетике - первенство среди людей с особенностями здоровья, применяющих ассистивные технологии, - завершился в Москве.

По результатам прошедших финалов стали известны победители в нескольких дисциплинах. В соревнованиях спортсменов с протезами рук призовые места заняли Андрей Кропотов, Дмитрий Сметанин и Федор Дорожкин. Обладателем золотой медали в дисциплине "электрифицированные коляски" стал Александр Симченко, второе место заняла Валентина Катаева, третье - Юрий Ларин. В категории BCI (нейронный интерфейс между мозгом и электронным имплантатом) чемпионом стал Руслан Нурулин, серебро завоевал Владимир Джанаев, бронзу - Дмитрий Смирнов.

В соревнованиях среди атлетов с протезами бедра победителем стал Дмитрий Клевков, вторым - Ринат Хусаинов, третьей - Ирина Скачкова. Наталия Рогизная, Алексей Егоров и Гульнара Байназарова стали призерами в категории спортсменов с протезами голени.

Также по ходу чемпионата проходили презентации новинок столичных разработчиков, которые представили протезы верхних и нижних конечностей, электроколяски и другие передовые решения. На площадке работала студия технологического нетворкинга Future.Lab, на которой известные спортсмены, ученые, популяризаторы науки и представители органов власти обсудили инновации в данной сфере.

Чемпионат России по кибатлетике проходил с 6 по 7 декабря. Его организатором выступает союз "Кибатлетика" при поддержке Минпромторга РФ и правительства Москвы.

Достижения российских кибатлетов

Год назад российские кибатлеты приняли участие в международном чемпионате Cybathlon для спортсменов с особенностями здоровья, использующих кибернетические устройства. В нем участвовали 54 команды из 21 страны.

По итогам состязаний российская сборная завоевала серебряную и бронзовую награды в двух дисциплинах, еще в трех участники вошли в пятерку лучших спортсменов. Большинство разработок, используемых членами сборной России, созданы московскими компаниями. Все они - участники и партнеры Московского инновационного кластера. Следующий Cybathlon пройдет в 2024 году в Швейцарии.