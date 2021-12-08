В Чечне планируют через пять лет на 70% укомплектовать ФК "Ахмат" местными воспитанниками

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни планируют через пять лет укомплектовать футбольный клуб "Ахмат" воспитанниками местной академии футбола "Рамзан", команда должна на 70% состоять из них. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице во "ВКонтакте" после встречи с новым региональным министром по физической культуре и спорту Мусой Дадаевым.

"Министерство намерено вывести на новый уровень деятельность академии футбола "Рамзан". Планируется, что через пять лет около 70% игроков ФК "Ахмат" будут местными воспитанниками. Этому вопросу мы намерены уделить особое внимание. Также проводится работа по совершенствованию материально-технической базы профильных учреждений. В частности, ведется капитальный ремонт республиканского центра спортивной подготовки имени А. А. Кадырова", - написал он.

По его словам, также проводится комплексный анализ деятельности спортивных федераций, в том числе квалификации тренеров. "Я поручил взять под жесткий контроль деятельность федераций и тренерского персонала. На мой взгляд, не все специалисты проявляют полную самоотдачу, а в каких-то случаях и вовсе выполняют свои обязанности на слабом уровне. Подчеркнул, что руководители должны не только ориентироваться на бюджет, но и находить спонсоров", - сообщил Кадыров.

Он добавил, что важно проводить сборы спортсменов внутри республики, где имеется необходимая развитая инфраструктура.

"Ахмат" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу текущего сезона, набрав в 17 матчах 24 очка.