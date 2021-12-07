Российские гандболистки стали первыми в группе на предварительном этапе чемпионата мира

ЛИРИЯ /Испания/, 7 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу со счетом 32:22 обыграла команду Сербии в заключительном, третьем матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Испании.

Российская команда одержала три победы в трех матчах и заняла первое место в группе B предварительного этапа, на второй строчке расположились представительницы Сербии (две победы), третье место заняла сборная Польши (1) , четвертое - Камеруна (0). В основной этап соревнований вышли команды России, Сербии и Польши. Их соперниками по группе станут сборные Франции, Словении и Черногории.

На предварительном раунде сборные были разделены на восемь квартетов. По три лучшие команды из каждой группы прошли в основной этап, на котором будут сформированы четыре группы по шесть команд. В четвертьфинал выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы. Основной этап пройдет с 8 по 13 декабря, плей-офф начнется 14 декабря, финал и матч за третье место состоятся 19 декабря.

Турнир проходит в четырех городах - Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. На чемпионате мира впервые выступят 32 сборные, ранее на мировых первенствах выступало на восемь команд меньше. На чемпионате мира 2019 года россиянки стали третьими, действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Сборная России выигрывала турнир в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, команда СССР становилась чемпионом мира трижды: в 1982, 1986 и 1990 годах.