"Зенит" встретится с "Челси" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" на своем поле примет английский "Челси" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге при 50-процентной заполняемости трибун и начнется в 20:45 мск.

Обе команды уже решили свои задачи в еврокубках. В прошлом туре "Зенит" на выезде сыграл вничью со шведским "Мальмё" (1:1) и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы с третьего места в таблице группы Н. "Челси" благодаря домашней победе над итальянским "Ювентусом" (4:0) гарантировал участие в плей-офф Лиги чемпионов. В первом туре "Челси" на своем поле выиграл у "Зенита" со счетом 1:0.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его футболисты выложатся на максимум в матче с "Челси", несмотря на отсутствие турнирной борьбы. "Игра в Лиге чемпионов - уже мотивация запредельная, ни одного матча не было у "Зенита", когда переставали играть, - сказал Семак журналистам. - Всегда стараемся играть на максимум, желание, думаю, у всех есть. Настраивать [игроков] на матч Лиги чемпионов не нужно вообще, это высший уровень европейского футбола. Что касается сложностей, иногда излишняя раскрепощенность может повлиять, посмотрим, как это отразится на завтрашней игре".

Защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен также заявил, что матч очень важен для команды. "Я думаю, что этот матч важен, чтобы мы показали, на что способны, - сказал Ловрен на пресс-конференции. - Мы играем за честь, за болельщиков, мы стремимся к тому, чтобы уйти на перерыв с высоко поднятой головой, чтобы не разочаровать болельщиков".

В составе "Зенита" встречу пропустят травмированный голкипер Станислав Крицюк и защитник Дмитрий Чистяков, удаленный в матче против "Мальмё". За "Челси" не смогут сыграть центральные полузащитники Матео Ковачич, Жоржиньо и Н'Голо Канте. Как сообщил на пресс-конференции главный тренер "Челси" Томас Тухель, тест Ковачича на коронавирус показал положительный результат.

Неудачи на родине

"Челси" в гостях проиграл "Вест Хэму" со счетом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Англии, из-за чего потерял первое место в турнирной таблице. Тухель заявил журналистам, что из-за сложностей с графиком некоторые игроки, скорее всего, получат отдых в игре с "Зенитом". "Решение еще не принял, но большая нагрузка была у некоторых игроков, из-за чего появились травмы, - сказал Тухель. - После "Вест Хэма" отдохнули, ребята выглядят свежими, есть 17 игроков, которые готовы сыграть. Но у нас будет мало времени для отдыха перед игрой в чемпионате, которая пройдет в субботу, поэтому нам нужно будет завтра дать некоторым игрокам отдохнуть, решение приму в среду".

"Зенит" тоже в выходные потерял очки, сыграв вничью дома с "Ростовом" (2:2) в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Но команда Семака осталась на первом месте в таблице с 37 очками, а в следующем туре сыграет на выезде с идущим вторым московским "Динамо" (35). Ловрен рассказал, что от результата матча с "Челси" будет зависеть настроение и подготовка "Зенита" к игре с бело-голубыми. "Мы должны хорошо выступить завтра, а потом готовиться к игре в воскресенье, - сказал Ловрен. - Конечно, все зависит от нас. То, в каком настроении будем пребывать, готовиться к матчу с "Динамо", будет зависеть от завтрашней игры".

Ловрен, который ранее выступал за английский "Ливерпуль", на пресс-конференции перед матчем с "Челси" вспомнил самую яркую игру против лондонцев. "Когда мы выиграли, - сказал Ловрен журналистам. - Да, я провел много матчей. Но я помню, когда мы выиграли у них со счетом 2:1 или 3:1. Помню, что я точно забил".

"Зенит" в пяти матчах группового этапа набрал четыре очка и занимает третье место. "Мальмё" идет последним, набрав одно очко, и не сможет обогнать "Зенит" после заключительного тура из-за преимущества петербургского клуба по итогам личных встреч. В матче второго тура "Зенит" дома обыграл шведскую команду со счетом 4:0.

"Челси" и "Ювентус" набрали по 12 очков и гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Лондонский клуб занимает первое место в группе, опережая "Ювентус" за счет преимущества в личных встречах.

Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22 завершится 8 декабря, жеребьевка 1/8 финала пройдет 13 декабря, первые матчи плей-офф - 15 и 16 февраля 2022 года. Финал турнира состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.