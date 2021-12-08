"Реал" победил "Интер" и вышел плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе

ТАСС, 8 декабря. Испанский футбольный клуб "Реал" со счетом 2:0 победил итальянский "Интер" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

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Забитыми мячами в составе "Реала" отметились Тони Кроос (17-я минута) и Марко Асенсио (79). На 64-й минуте встречи полузащитник "Интера" Николо Барелла был удален с поля.

Кросс забил 1000-й гол "Реала" в истории Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. Мадридская команда стала первой, кто достиг данной отметки.

Одержав победу на "Интером", "Реал" занял первое место в группе D, набрав 15 очков. Подопечные Симоне Индзаги расположились на второй строчке с 10 очками. Третье место в квартете занял молдавский "Шериф" (7 очков), который во вторник сыграл вничью с украинским "Шахтером" со счетом 1:1 и продолжит свое выступление в еврокубках в 1/16 финала Лиги Европы. "Шахтер" (2) стал последним в группе.

В матчах группы С нидерландский "Аякс" победил дома португальский "Спортинг" (4:2), а германская "Боруссия" из Дортмунда на своем поле разгромила турецкий "Бешикташ" (5:0). Первое место в квартете занял "Аякс" (18 очков), второе - "Спортинг" (9), команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Третьей стала "Боруссия" (9), которая отправится в плей-офф Лиги Европы, "Бешикташ" (0) финишировал четвертым.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций пройдет 13 декабря. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года. Первые игры 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций состоятся 17 февраля 2022 года.