Бодниева: российские гандболистки все еще должны выполнить мегаамбициозную задачу

ЛИРИЯ /Испания/, 8 декабря. /ТАСС/. Удачный старт российских гандболисток на чемпионате мира в Испании не отменяет того факта, что перед командой поставлена мегаамбициозная задача. Об этом журналистам заявила главный тренер сборной России Людмила Бодниева.

Российские гандболистки в понедельник со счетом 32:22 обыграли команду Сербии в заключительном, третьем матче предварительного раунда чемпионата мира. Россиянки одержали три победы в трех матчах, заняв первое место в группе B. Перед командой стоит задача дойти до полуфинала, эту цель перед началом турнира Бодниева назвала мегаамбициозной, поскольку состав серьезно обновился после Олимпиады в Токио.

"Да, - ответила Бодниева на вопрос, продолжает ли она считать эту задачу таковой. - Сегодня мы ожидали тяжелый матч, готовились к нему очень хорошо. Мы не были великолепны в атаке, но играли на хорошем уровне в защите, в контратаках. Теперь мы нацелены на выступление в следующем, основном раунде".

В основном раунде соперницами россиянок будут сборные Франции, Словении и Черногории.

"Думаю, что Францию расписывать не надо: они сохранили свой олимпийский состав, поэтому слова тут излишне - нас ждет тяжелая игра с олимпийскими чемпионками. В команде Черногории ряд игроков по той или иной причине не смог участвовать в чемпионате, в некотором роде команда ослаблена. Словения может преподнести сюрприз", - заметила она.

Основной этап чемпионата мира пройдет с 8 по 13 декабря, плей-офф начнется 14 декабря, финал и матч за третье место состоятся 19 декабря.