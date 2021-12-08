Манагарова: в гандбольной сборной после обновления состава появились новые шутки

ЛИРИЯ /Испания/, 8 декабря. /ТАСС/. Гандболистки, появившиеся в сборной России после Олимпиады в Токио, привнесли в команду новые шутки. Об этом журналистам рассказала игрок команды Юлия Манагарова.

Российские гандболистки во вторник со счетом 32:22 обыграли команду Сербии в заключительном, третьем матче предварительного раунда чемпионата мира. Они одержали три победы в трех матчах и заняли первое место в группе. Сборная выступает в серьезно обновившемся после Олимпиады в Токио составе.

"В команде поменялась не атмосфера, а игроки - пришли более молоденькие, задорные, со своими приколюхами. Это здорово", - сказала Манагарова.

Чемпионат мира проходит в Испании. На предварительном этапе команда жила в Валенсии, на основной - переезжает в Барселону. "Мы можем выйти на террасу попить кофе, наслаждаемся этими теплыми деньками. Когда не было игр, была возможность прогуляться по пляжу, подышать свежим воздухом, съездить в центр города. Надеюсь, в Барселоне тоже будет настроение и повод пойти погулять, подышать воздухом. Слава богу, что не находимся в "пузыре", - заметила Манагарова.

Основной этап пройдет с 8 по 13 декабря, плей-офф начнется 14 декабря, финал и матч за третье место состоятся 19 декабря. В основном раунде соперницами россиянок будут сборные Франции, Словении и Черногории.