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Женский чемпионат мира по гандболу

Скоробогатченко рассказала, как российские гандболистки поддержали дебютантку сборной

На чемпионате мира за команду России дебютировала Ксения Закордонская

ЛИРИЯ /Испания/, 8 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки помогают адаптироваться в сборной России Ксении Закордонской, которая во вторник провела первый матч за национальную команду. Об этом журналистам рассказала серебряный призер Олимпиады Антонина Скоробогатченко.

Российские гандболистки во вторник со счетом 32:22 обыграли команду Сербии в заключительном, третьем матче предварительного раунда чемпионата мира. 18-летняя Закордонская дебютировала за команду, забив два мяча. На турнир она была вызвана в срочном порядке, чтобы заменить Ирину Корнееву, у которой нашли коронавирус.

"Мы все за нее очень рады, всячески ее поддерживаем. Когда она сегодня забивала, то вся команда вскакивала со скамейки и приветствовала ее. Думаю, ей важно чувствовать поддержку. Она молодец", - сказала Скоробогатченко.

В основном раунде соперницами россиянок будут сборные Франции, Словении и Черногории.

"Безусловно, с каждой победой ты начинаешь чувствовать себя более уверенно, это придает сил и идет на пользу команде", - отметила Скоробогатченко, говоря о сыгранность обновленной сборной России.

Основной этап чемпионата мира пройдет с 8 по 13 декабря, плей-офф начнется 14 декабря, финал и матч за третье место состоятся 19 декабря.

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