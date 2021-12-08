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НХЛ

Шайбы Тарасенко и Бучневича помогли "Сент-Луису" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3, у победителей двумя результативными передачами отметился Иван Барбашев, в составе проигравших два паса на счету Максима Мамина
Владимир Тарасенко ("Сент-Луис") и Радко Гудаш ("Флорида") AP Photo/Scott Kane
Описание
Владимир Тарасенко ("Сент-Луис") и Радко Гудаш ("Флорида")
© AP Photo/Scott Kane

ТАСС, 8 декабря. "Сент-Луис" дома в овертайме обыграл "Флориду" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев отличились Владимир Тарасенко (25-я минута), Брэйден Шенн (34), Брендон Саад (47), Павел Бучневич (61). У "Флориды" шайбы забросили Александр Барков (7), Брэндон Монтор (26), Джонатан Юбердо (55).

Тарасенко также отметился голевой передачей, в активе россиянина 21 очко (восемь голов + 13 передач) в 25 матчах. Его одноклубник Иван Барбашев сделал два результативных паса, Бучневич - один. Форвард "Флориды" Максим Мамин отметился двумя голевыми передачами.

"Сент-Луис" занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, набрав 30 очков в 25 играх. На счету "Флориды" 38 очков за 25 матчей, клуб идет первым в Атлантическом дивизионе. Следующий матч "Сент-Луис" проведет 10 декабря дома против "Детройта", "Флорида" 11 декабря приедет в гости к "Аризоне".

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