Шайбы Тарасенко и Бучневича помогли "Сент-Луису" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

ТАСС, 8 декабря. "Сент-Луис" дома в овертайме обыграл "Флориду" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тарасенко также отметился голевой передачей, в активе россиянина 21 очко (восемь голов + 13 передач) в 25 матчах. Его одноклубник Иван Барбашев сделал два результативных паса, Бучневич - один. Форвард "Флориды" Максим Мамин отметился двумя голевыми передачами.

"Сент-Луис" занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, набрав 30 очков в 25 играх. На счету "Флориды" 38 очков за 25 матчей, клуб идет первым в Атлантическом дивизионе. Следующий матч "Сент-Луис" проведет 10 декабря дома против "Детройта", "Флорида" 11 декабря приедет в гости к "Аризоне".