Дубль и две передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу в матче НХЛ против "Чикаго"

В составе победителей отличились Джейкоб Труба (2-я минута), российский нападающий Артемий Панарин (24; 57, в пустые ворота), Крис Крайдер (45), Кевин Руни (53), Барклай Гудроу (59). У хозяев шайбы забросили Эрик Густафссон (2) и Кирби Дак (8).

Панарин также отметился двумя результативными передачами, всего на его счету 29 очков (восемь голов + 21 передача) в 24 матчах нынешнего сезона. Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 24 броска.

Панарин преодолел рубеж в 500 очков за карьеру в НХЛ. На данный момент в активе россиянина 503 очка (174+329) в 457 встречах. Панарин выступает в НХЛ с 2015 года, он также играл за "Чикаго", в составе которого выиграл приз лучшему новичку сезона, и "Коламбус".

Во втором периоде защитник "Рейнджерс" Труба провел силовой прием против нападающего "Чикаго" Джуджхара Хайры. Нападающий гостей упал на лед и не смог подняться, его унесли на носилках. Позднее пресс-служба "Чикаго" сообщила, что Хайра был доставлен в больницу с травмой верхней части тела.