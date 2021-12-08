Рязанцев считает, что "Зенит" может добиться положительного результата в матче с "Челси"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" способны победить или сыграть вничью с английским "Челси" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе "Зенита" Александр Рязанцев, ныне выступающий за московское "Торпедо".

В среду "Зенит" на своем поле примет "Челси". Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 мск.

"Я как раз думаю, что игра будет насыщенной, потому что результат не будет довлеть, все будут пытаться показать красивый футбол, вполне возможно, что будет результативный матч, - сказал Рязанцев. - Я думаю, что у "Челси" хватает состава, чтобы показать качественную игру, но думаю, что "Зениту" нужно от себя отталкиваться и показывать свою игру перед болельщиками, чтобы на мажорной ноте завершить групповой этап".

"Конечно, "Зенит" способен выиграть у "Челси". Победа или результативная ничья. Мне кажется, что положительный результат будет для "Зенита", - добавил Рязанцев.

"Зенит" гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. На первой строчке располагается английский "Челси" (12 очков), на второй - итальянский "Ювентус" (12), шведский "Мальмё" (1) занимает четвертое место.