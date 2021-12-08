Третьяк удивлен, что на Кубке Первого канала не сыграет лучший снайпер ЦСКА

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Лучшего снайпера ЦСКА Константина Окулова и хоккеиста СКА Антона Бурдасова можно было бы вызвать в сборную России для участия в Кубке Первого канала, но формирование состава национальной команды остается прерогативой тренерского штаба. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В понедельник был объявлен состав национальной команды второй этап Евротура - Кубок Первого канала. В число вызванных хоккеистов не попали Окулов и Бурдасов, которые набрали 27 очков (6 шайб + 21 результативная передача) 28 очков (15+13) соответственно в текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

"Не знаю, почему не взяли Окулова, Бурдасова, но это дело тренеров. Не хочу тренерам навязывать свое мнение, они отвечают за состав, формируют его. Этап Евротура на то и нужен, чтобы отбирать игроков, и этот турнир будет проверкой, - сказал Третьяк. - Можно было и вратаря из "Северстали" (Дмитрия Шугаева - прим. ТАСС) взять".

Кубок Первого состоится с 15 по 19 декабря. Россияне в первом матче турнира сыграют со сборной Канады 15 декабря. "Матч с канадцами будет важен на любом уровне, даже если к нам дети приедут. Я вспоминаю, когда ко мне на турнир приезжала детская команда из Торонто, это была настоящая война на льду. Какое бы место ни занимали Россия и Канада, от нас ждут, что мы сыграем в финале", - отметил Третьяк.