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Футбол в России

Главный тренер сборной России Карпин выразил соболезнования семье и близким Гамулы

Бывший наставник "Ростова" Игорь Гамула умер в среду на 62-м году жизни
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил соболезнования родным и близким бывшего тренера "Ростова" Игоря Гамулы, умершего в среду на 62-м году жизни.

Карпин возглавлял "Ростов" с 2017 по 2021 год, в это время Гамула тренировал молодежную команду, а также работал в должности селекционера клуба.

"Не верится, просто шок, - написал Карпин в своем "Инстаграме". - Не может быть. Василич, нам будет тебя очень не хватать. Искренние соболезнования родным и близким, светлая память!".

Гамула возглавлял "Ростов" в 2014 году. Также он тренировал украинские клубы "Таврия" и "Закарпатье", новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву" и московский "Гераклион".

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