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Матыцин: хоккей является в России тем видом спорта, в котором проигрывать точно нельзя

Министр спорта выразил надежду, что победные хоккейные традиции отразятся на настроении национальной команды на олимпийском турнире
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. История российского хоккея приучила болельщиков национальной команды к победам, поэтому к сборной предъявляются соответствующие требования. Такое мнение журналистам высказал министр спорта Олег Матыцин.

© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

Ближайшим международным турниром с участием национальной команды России будет Кубок Первого канала, который пройдет с 15 по 19 декабря в Москве. В первом матче россияне сыграют с командой Канады.

"Обязательно схожу на матч. Мне это интересно и как болельщику, и как руководителю Минспорта, - сказал Матыцин. - Хоккей является одним из видов спорта, где проигрывать точно нельзя. История отечественного хоккея нас приучила к победам, и я очень надеюсь, что та сборная, которая будет играть в Пекине, выступит там с таким же настроением".

"Наверняка Кубок Первого канала будет этапом подготовки [к Олимпиаде], где будут наигрываться определенные сочетания, тактические схемы, и мы ждем побед от нашей команды", - добавил он.

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