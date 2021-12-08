Матыцин: хоккей является в России тем видом спорта, в котором проигрывать точно нельзя

Ближайшим международным турниром с участием национальной команды России будет Кубок Первого канала, который пройдет с 15 по 19 декабря в Москве. В первом матче россияне сыграют с командой Канады.

"Обязательно схожу на матч. Мне это интересно и как болельщику, и как руководителю Минспорта, - сказал Матыцин. - Хоккей является одним из видов спорта, где проигрывать точно нельзя. История отечественного хоккея нас приучила к победам, и я очень надеюсь, что та сборная, которая будет играть в Пекине, выступит там с таким же настроением".

"Наверняка Кубок Первого канала будет этапом подготовки [к Олимпиаде], где будут наигрываться определенные сочетания, тактические схемы, и мы ждем побед от нашей команды", - добавил он.