Сорокин: проезд во время финала Лиги чемпионов по футболу в Петербурге будет бесплатным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга во время проведения финального матча Лиги чемпионов по футболу для болельщиков будет бесплатным. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала турнира в сентябре 2019 года. Изначально город должен был принять решающий матч главного еврокубкового турнира в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

"В концепции больших турниров Fan ID (паспорт болельщика - прим. ТАСС) зарекомендовал себя хорошо - это облегчение въезда в страну, таковым станет бесплатный проезд во время финала Лиги чемпионов, ряд других сервисов, - сказал Сорокин. - Мы спокойны за наших иностранных гостей. Не будет нареканий. Мы прекрасно понимаем, что внутри клуба-финалиста начнется путь отбора болельщиков на финал, и итоговый список тех, кому посчастливится попасть сюда, появится не сразу".