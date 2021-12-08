Дворцовую площадь задействуют в организации Фестиваля чемпионов УЕФА в рамках финала ЛЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Дворцовая площадь Санкт-Петербурга будет задействована в организации Фестиваля чемпионов УЕФА, который пройдет в рамках финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Об этом сообщил в среду вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"У нас будет большой Фестиваль чемпионов. <...> Дворцовая площадь будет задействована в организации Фестиваля чемпионов, но пока неизвестно, в каком формате. Мы проводим переговоры, которые завершим в ближайшее время, и сможем уже представить план проведения Фестиваля чемпионов", - сказал Пиотровский на презентации финала Лиги чемпионов.

Вице-губернатор добавил, что "финал Лиги чемпионов станет частью праздника Дня города (отмечается 27 мая - прим. ТАСС) и наоборот". По его словам, Дворцовая площадь "будет совместно использована и для финала, и для Дня города". Он также отметил, что "Конюшенная площадь (где во время чемпионата Европы по футболу в этом году располагалась фан-зона - прим. ТАСС) пока не задействована" и что организаторы "не видят ее в концепции проведения". Он напомнил, что мероприятия для болельщиков будут проходить у спорткомплекса "Юбилейный" и в Парке 300-летия.

Пиотровский отметил, что на мероприятия, связанные с финалом Лиги чемпионов, в бюджете Петербурга выделено около 288 млн рублей. "Мы сейчас прорабатываем вопрос получения части финансирования из федерального бюджета", - добавил он.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финал в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.