{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига конференций

Восемь футболистов "Тоттенхэма" заразились коронавирусом

Также, по словам главного тренера команды Антонио Конте, ковидом заболели пять сотрудников клуба
Футболисты "Тоттенхэма" EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Футболисты "Тоттенхэма"
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 8 декабря. Восемь игроков и пять сотрудников английского футбольного клуба "Тоттенхэм" заразились коронавирусом. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на главного тренера команды Антонио Конте.

"Восемь игроков и пять сотрудников [заразились коронавирусом], - сказал Конте. - Каждый день есть люди с ковидом, даже если их тесты были отрицательными накануне вечером. Ситуация не очень хорошая".

В четверг у "Тоттенхэма" запланирован домашний матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги конференций против французского "Ренна". Команда Антонио Конте после пяти туров занимает второе место в группе, набрав 7 очков. В чемпионате Англии лондонцы 12 декабря сыграют в гостях с "Брайтоном", в таблице турнира клуб идет пятым с 25 очками в 14 встречах.

Теги
Лига конференций
Матч за мировую шахматную корону
Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в 10-й партии матча за шахматную корону
Россиянин уступает со счетом 3,5:6,5
Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в 10-й партии матча за шахматную корону
Читать полностью