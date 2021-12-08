Восемь футболистов "Тоттенхэма" заразились коронавирусом

ТАСС, 8 декабря. Восемь игроков и пять сотрудников английского футбольного клуба "Тоттенхэм" заразились коронавирусом. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на главного тренера команды Антонио Конте.

"Восемь игроков и пять сотрудников [заразились коронавирусом], - сказал Конте. - Каждый день есть люди с ковидом, даже если их тесты были отрицательными накануне вечером. Ситуация не очень хорошая".

В четверг у "Тоттенхэма" запланирован домашний матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги конференций против французского "Ренна". Команда Антонио Конте после пяти туров занимает второе место в группе, набрав 7 очков. В чемпионате Англии лондонцы 12 декабря сыграют в гостях с "Брайтоном", в таблице турнира клуб идет пятым с 25 очками в 14 встречах.