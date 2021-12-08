ПКР представил экипировку паралимпийской команды России на Игры в Пекине

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) и компания Forward представили форму, в которой российские спортсмены выступят на Паралимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПКР.

Компания является официальным экипировщиком паралимпийских сборных команд России, форма соответствует требованиям Спортивного арбитражного суда (CAS).

"С компанией Forward Паралимпийский комитет России связывают теплые партнерские отношения уже более 15 лет, - сказал исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков. - В их экипировке наши паралимпийцы принимают участие не только в Паралимпийских играх, но и в самых крупных и престижных соревнованиях, таких как чемпионаты мира и Европы. Спортсмены отмечают удобство, качество и хороший внешний вид. Надеюсь, что и на Паралимпийских играх в Пекине форма останется для нас счастливой и принесет нам удачу".

"Компания Forward имеет большой опыт плодотворного сотрудничества с Паралимпийским комитетом России, - отметил генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков. - Для нас является большой честью возможность поддержать российских паралимпийцев, предоставив им экипировку общего назначения на предстоящих играх в Пекине. Мы желаем нашим спортсменам побед и болеем за них всей душой. Надеемся, что наша форма, выполненная в цветах российского триколора, поможет им в поддержании боевого духа и достижении всех поставленных целей".

Паралимпийские игры в Пекине пройдут 4-13 марта 2022 года. В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях будут выступать под аббревиатурой RPC - Russian Paralympic Committee.