СКА обыграл "Трактор" и одержал четвертую подряд победу в КХЛ

ТАСС, 8 декабря. Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл челябинский "Трактор" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Трактор-Арене" в Челябинске в присутствии 3 750 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Антон Бурдасов (32-я и 59-я минуты), Данила Моисеев (39) и Кирилл Марченко (45). У "Трактора" отличился Виталий Абрамов (43). Нападающий Леонид Комаров отметился результативной передачей и заработал первое очко после перехода в петербургскую команду.

СКА одержал четвертую победу в КХЛ подряд, петербургская команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 51 очком в 37 матчах. "Трактор" идет на втором месте на Востоке, в активе челябинского клуба 57 очков в 40 встречах. В следующем матче СКА в гостях встретится с магнитогорским "Металлургом" 10 декабря, "Трактор" на следующий день сыграет с новосибирской "Сибирью".