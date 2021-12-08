МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Эпоха в спорте" за многие годы работы на благо развития спорта в стране. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии вручения Национальной спортивной премии, которая проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Винер-Усмановой 73 года, с 2001 года она является главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Среди ее учениц - олимпийские чемпионки Юлия Барсукова (2000), Алина Кабаева (2004), Евгения Канаева (2008, 2012), Маргарита Мамун (2016), а также многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины. С 2008 года Винер-Усманова возглавляет ВФХГ.

"Ваши воспитанницы, с одной стороны, - образец легкости, изящества, красоты, грации, с другой - упорства, мужества, силы. Низкий поклон вам за ваш труд, мы вас любим и ценим. Дай бог вам и вашим воспитанницам отсутствия травм, здоровья, поддержки и любви всей страны, того результата, который вы перед собой ставите и достигаете", - сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Огромное спасибо всем, кто начинал со мной, - отметила Винер-Усманова. - Главное - когда тренер встречается с талантливой ученицей. У меня в гороскопе даже написано - успех в жизни благодаря любви к своим детям. Я обожаю их, обожаю своих детей, обожаю свою страну, обожаю ее президента Владимира Владимировича".

Винер-Усманова является заслуженным работником физической культуры РФ (1997), заслуженным тренером России и Узбекистана, Героем Труда РФ (2015). Награждена орденами Почета (2001), "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2018, 2008, 2005), Дружбы (РФ, 2013), Дружбы (Азербайджан, 2018), знаком отличия "За благодеяние" (2017). Отмечена почетной грамотой (2008) и благодарностью (2014) президента РФ. Награждена серебряным Олимпийским орденом Международного олимпийского комитета (2015).

Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году. Минспорт РФ вместе с болельщиками и экспертами выбирает лучших в 11 номинациях и 18 категориях. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее.

В новость внесены изменения (19:49 мск) - добавлены цитаты.