Ковалевский: "Спартак", судя по последним играм, является фаворитом в матче с "Легией"

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" являются фаворитами в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы с польской "Легией", если исходить из последних игр команды. Такое мнение журналистам высказал бывший вратарь "Легии" и "Спартака" Войцех Ковалевский.

Матч "Легия" - "Спартак" пройдет в Варшаве 9 декабря.

"Если судить по последним поединкам, то фаворит "Спартак", но, учитывая, что "Легия" играет дома, вижу сильный аргумент в виде поддержки команды болельщиками. Я знаю эту атмосферу, как эти трибуны могут болеть, как и могут поддерживать болельщики "Спартака", от них исходит большая энергетика. Она может помочь команде, и все будет зависеть от того, как "Легия" начнет матч - с каким настроем, какими задачами", - сказал Ковалевский.

В составе "Легии" Ковалевский становился чемпионом Польши (2002), а в "Спартаке" - серебряным призером чемпионатов России (2005, 2006) и финалистом кубка страны (2006).