Двадцать три футболиста "Спартака" тренируются в Варшаве перед матчем с "Легией"

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Двадцать три футболиста московского "Спартака" проводят тренировку в Варшаве на арене "Стадион Войска Польского" перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч между "Легией" и "Спартаком" состоится 9 декабря в Варшаве на арене "Стадион Войска Польского". Начало игры - 20:45 мск.

В тренировке в том числе принимают участие 19-летний полузащитник Степан Мельников, 20-летний полузащитник Степан Оганесян и 21-летний вратарь Антон Шитов. Все трое выступают за "Спартак-2", который играет в первом дивизионе первенства Олимп - Футбольной национальной лиги.

В предстоящем матче за красно-белых из-за дисквалификации не сыграют полузащитник Руслан Литвинов и нападающий Александр Соболев. Также в Варшаве команде не помогут травмированные защитник Павел Маслов, форварды Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

После пяти туров "Спартак" занимает второе место в таблице группы С, набрав семь очков. На первой строчке располагается английский "Лестер" (8 очков). Третье и четвертое места в квартете занимают итальянский "Наполи" (7) и "Легия" (6) соответственно.

Для продолжения выступления в еврокубках в 2022 году "Спартаку" необходимо занять одно из трех первых мест в группе. Если красно-белые станут первыми, то выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, со второго места команда пройдет в 1/16 финала второго по значимости еврокубка, третья позиция гарантирует москвичам выход в 1/16 финала Лиги конференций. При равенстве очков самым важным критерием являются результаты очных встреч.