Гисдоль: футболистам "Локомотива" нужно выложиться на 100% в матчах с "Марселем" и "Уфой"

ТАСС, 8 декабря. Игрокам московского футбольного клуба "Локомотив" нужно выложиться на 100% в последних матчах перед зимней паузой против французского "Марселя" в Лиге Европы и "Уфы" в чемпионате России, чтобы добиться максимально возможного результата. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Маркус Гисдоль.

В четверг "Локомотив" на выезде сыграет с "Марселем" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет во Франции и начнется в 23:00 мск. В случае победы московский клуб займет третье место в группе и выйдет в плей-офф Лиги конференций. Матч против "Уфы" "Локомотив" проведет в Москве 12 декабря.

"Завтрашний матч финальный, поскольку победитель игры пройдет в Лигу конференций, - сказал Гисдоль. - Безусловно, мы хотим, чтобы это были мы. В последних играх нам было непросто из-за проблем с составом, но сейчас у нас осталось два матча. Поэтому нам нужно выложиться на 100% в этих играх, чтобы добиться максимально возможного результата".

"Всегда здорово, когда команда играет дома и ее поддерживают болельщики. Мы в этом розыгрыше Лиги Европы испытали похожее в матче с "Галатасараем" (1:1). Всегда здорово играть при полных трибунах, всем футболистам это нравится, тогда мы, несмотря на поддержку соперников, показали неплохую игру и результат, надеюсь, что это повторится", - добавил Гисдоль.

"Локомотив" и "Марсель" выступают в группе E вместе с турецким "Галатасараем" и итальянским "Лацио". Возглавляет квартет "Галатасарай", который набрал 11 очков в пяти матчах, за ним следуют "Лацио" (8), "Марсель" (4) и "Локомотив" (2).