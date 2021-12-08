Рылов и Ромашина стали лауреатами Национальной спортивной премии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пловец Евгений Рылов и синхронистка Светлана Ромашина признаны лучшими российскими спортсменами 2021 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии вручения Национальной спортивной премии, которая проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Рылов в этом году завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Токио (100 м и 200 м на спине), а также стал серебряным призером в эстафете 4х200 м вольным стилем. Кроме того, он стал обладателем двух золотых, одной серебряной и одной бронзовой наград чемпионата Европы. На прошедшем в Казани европейском первенстве по плаванию на короткой воде он завоевал серебряную медаль.

Ромашина в 2021 году завоевала две золотые медали на Олимпийских играх (в дуэте и в группе). Также на ее счету три золотые медали чемпионата Европы. По итогам Игр она заявила, что не поедет на Олимпиаду в Париже. Всего на счету Ромашиной семь побед на Олимпийских играх, 21 победа на чемпионатах мира и 13 титулов чемпионки Европы.

Тренером года признан Дмитрий Глотов, он является старшим тренером сборной России по фехтованию на саблях. На прошедших Играх российские саблистки София Позднякова и Софья Великая завоевали соответственно золотую и серебряную награды в личном первенстве, а женская сборная России выиграла золото в командном турнире. За Глотова награду получила Позднякова.

Лауреатами в номинации "Преодоление", где представлены российские паралимпийцы, стали шпажист Александр Кузюков и пловчиха Валерия Шабалина, лучшим тренером признан наставник паралимпийской сборной России по плаванию Юрий Назаренко. Кузюков на Паралимпиаде в Токио стал чемпионом в личном и командном турнирах по фехтованию на шпагах. Шабалина завоевала три золотые медали (100 м баттерфляем, 200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием) и одну серебряную (100 м на спине). Всего российские пловцы стали обладателями 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых наград Игр и заняли второе место в общем зачете.

Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году. Минспорт РФ вместе с болельщиками и экспертами выбирает лучших в 11 номинациях. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее.