Хоккеист "Авангарда" Каски включен в список призывников финской армии

ТАСС, 8 декабря. Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Оливер Каски попал в список призывников финской армии. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Финляндии.

Военная служба должна начаться 11 апреля 2022 года. Минимальный срок службы в армии для спортсмена - 165 дней.

Каски 26 лет, он является чемпионом мира 2019 года и серебряным призером турнира 2021 года. С 2020 года финский защитник выступает за омский "Авангард", в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 1 марта. Плей-офф может закончиться 30 апреля, если для выявления победителя финальной серии потребуется решающий, седьмой матч.

Всего в список призывников включены 98 финских спортсменов. Среди них баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд" Лаури Маркканен и вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус" Йоонас Корписало.