"Торпедо" прервало серию ЦСКА из пяти побед в КХЛ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" со счетом 5:2 обыграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась на "ЦСКА-Арене" в Москве.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кенни Агостино (1-я и 50-я минуты), Артур Тянулин (9), Дамир Жафяров (18) и Энди Миле (38). У проигравших отличились Владислав Каменев (30) и Антон Слепышев (37).

ЦСКА прервал свою серию из пяти побед. Армейцы после 38 игр набрали 52 очка и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче ЦСКА 12 декабря на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".

"Торпедо" прервало серию из двух поражений. Команда из Нижнего Новгорода набрала 39 очков в 37 играх и располагается на девятой строчке в Западной конференции. В следующем матче "Торпедо" 10 декабря в гостях встретится с минским "Динамо".

В других матчах среды магнитогорский "Металлург" обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" (6:4), "Локомотив" оказался сильнее омского "Авангарда" (3:2). Новосибирская "Сибирь" одержала гостевую победу над нижнекамским "Нефтехимиком" (3:0), хельсинкский "Йокерит" обыграл череповецкую "Северсталь" (4:3 ОТ), подмосковный "Витязь" - минское "Динамо" (4:1), а владивостокский "Адмирал" - московское "Динамо" (2:1 Б).