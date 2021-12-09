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Лига конференций

Матч "Тоттенхэма" в Лиге конференций отменен из-за вспышки коронавируса

В четверг английская команда должна была сыграть с французским "Ренном"
Главный тренер футбольного клуба "Тоттенхэм" Антонио Конте EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Главный тренер футбольного клуба "Тоттенхэм" Антонио Конте
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 9 декабря. Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги конференций между английским "Тоттенхэмом" и французским "Ренном" отменен. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Причиной отмены встречи стала вспышка коронавируса в "Тоттенхэме". В среду главный тренер команды Антонио Конте сообщил, что заразились восемь футболистов и пять сотрудников клуба.

"Тоттенхэм" после пяти туров занимает второе место в группе G, набрав 7 очков. "Ренн" лидирует в квартете с 11 очками. В чемпионате Англии лондонцы 12 декабря сыграют в гостях с "Брайтоном", в таблице турнира клуб идет пятым с 25 очками в 14 встречах.

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