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XXXII летние Олимпийские игры

Олимпийский чемпион Дамиан Уорнер признан лучшим спортсменом 2021 года в Канаде

Уорнер стал обладателем золотой медали Игр в Токио в десятиборье

ОТТАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр в Токио в десятиборье Дамиан Уорнер стал обладателем приза имени Лу Марша, который традиционно вручается лучшему канадскому спортсмену уходящего года. Такое решение приняли спортивные журналисты, представляющие ведущие СМИ Канады.

32-летний атлет на Играх в Японии по итогам 10 видов (бег на 100 м, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 400 м, бег на 110 м с барьерами, метание диска, прыжки с шестом, метание копья, бег на 1 500 м) набрал 9 018 баллов, что стало новым олимпийским рекордом. Уорнер был знаменосцем сборной Канады на закрытии Олимпиады.

В прошлом году главный приз получили сразу два атлета: футболист мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис и игрок команды в американский футбол "Канзас-Сити" Лоран Дюверне-Тардиф.

Впервые приз имени Лу Марша - выдающегося канадского спортсмена и спортивного редактора газеты "Торонто стар" - был вручен в 1936 году. Победителя определяют журналисты газет "Глоб энд мейл" и "Нэшнл пост", телеканала Си-би-си и информагентства Канадиан пресс.

Чаще других - четыре раза - почетный приз получал легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

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