"Лилль" и "Зальцбург" вышли в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 9 декабря. Французский "Лилль" и австрийский "Зальцбург" стали участниками 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

В заключительном туре группы G "Лилль" со счетом 3:1 обыграл германский "Вольфсбург", а "Зальцбург" оказался сильнее испанской "Севильи" (1:0). Первое место занял "Лилль" (11 очков), вторым стал "Зальцбург" (10), третьей - "Севилья" (6), четвертым - "Вольфсбург" (5). В матче группы F досрочно гарантировавший выход в плей-офф "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью со швейцарским "Янг Бойз" (1:1).

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 13 декабря, первые игры 1/8 финала состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные - 8-9 и 15-16 марта. В 1/8 финала команды, занявшие первые места в группах, сыграют с командами, ставшими вторыми. При этом в первом раунде плей-офф между собой не могут сыграть клубы из одной страны.

На данный момент известны 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов. Первые места в группах заняли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и Ливерпуль", нидерландский "Аякс", испанский "Реал", германская "Бавария", "Лилль" и итальянский "Ювентус". Вторые места заняли французский ПСЖ, испанский "Атлетико", португальские "Бенфика" и "Спортинг", итальянский "Интер", "Зальцбург" и английский "Челси".

Последний участник плей-офф Лиги чемпионов определится в четверг по итогам матча между итальянской "Аталантой" и испанским "Вильярреалом". Игра в Бергамо должна была состояться в среду, но была перенесена из-за снегопада. "Аталанте", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, для выхода в плей-офф турнира необходимо побеждать, команду из Испании устроит ничья.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт Петербурге 28 мая. Действующим победителем турнира является "Челси", обыгравший в решающем матче "Манчестер Сити" со счетом 1:0.