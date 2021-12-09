Дочь Пеле заявила, что отца выпишут из больницы через два-три дня

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 декабря. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле, который 8 декабря был госпитализирован для планового лечения после операции, вернется домой через два-три дня. Об этом на своей странице в Instagram сообщила дочь экс-футболиста Кели Насименту.

"Мой отец прошел процедуру, которая была запланирована несколько месяцев назад", - написала Насименту.

В сентябре Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. По словам Насименту, госпитализация носила плановый характер. "Через два-три дня он вернется домой, чтобы отпраздновать Рождество", - добавила она.

Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Бразилец признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.