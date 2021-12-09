Британского велогонщика Марка Кавендиша ограбили в его доме в английском графстве Эссекс

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Вице-чемпион Олимпийских игр 2016 года по велогонкам британец Марк Кавендиш подвергся вооруженному ограблению в своем доме вблизи города Онгар в английском графстве Эссекс. Об этом в четверг сообщает газета The Times со ссылкой на данные полиции.

27 ноября четыре вооруженных грабителя в масках ворвались в дом велогонщика и стали угрожать холодным оружием самому Кавендишу и его супруги. Затем преступники скрылись, украв чемодан Louis Vuitton с вещами и двое дорогих дизайнерских часов.

"Кавендиш и его жена подверглись нападению и угрозам в их собственном доме в присутствии маленьких детей, которые были свидетелями этих событий", - сообщил детектив-инспектор Тони Аткин.

Никто не пострадал, однако, по словам Кавендиша, его семья восстанавливается от стресса, "глубоко переживая" нападение и угрозы в собственном доме.

Преступление совершено во время восстановления британца от серьезных травм, полученных им 21 ноября в заключительной гонке на треке "Шесть дней Гента". Тогда после столкновения с датчанином Лассе Норманом Хансеном у Кавендиша были сломаны два ребра и повреждено легкое.

Об арестах пока не сообщается. Полиция распространила снимки покидающих место преступления грабителей, снятых с помощью системы видеонаблюдения, и призвала все, кто узнает их, или станет свидетелем сбыта награбленного, немедленно связаться с правоохранительными органами.