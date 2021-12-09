Сборная России по скелетону в декабрьские каникулы продолжит готовиться к Олимпиаде

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские скелетонисты не намерены отдыхать во время декабрьских каникул, команда отправится в латвийскую Сигулду, где продолжит подготовку к этапам Кубка мира и Олимпийским играм. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Денис Алимов.

Последний в 2021 году этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет с 17 по 19 декабря в германском Альтенберге. После этого старта участники соревнований получат возможность отправиться на рождественские каникулы перед этапом Кубка мира в латвийской Сигулде, который пройдет с 31 декабря по 2 января.

"Мы планируем 18 декабря переехать в Сигулду, - заметил Алимов. - Там должен состояться недельный тренировочный сбор, который будет длиться до начала Кубка мира. Будем готовиться к следующим стартам олимпийского сезона".

Тренер не исключил, что перед латвийским этапом Кубка мира в составе команды могут пройти некоторые изменения. "Все будет зависеть от того, как спортсмены выступят на оставшихся декабрьских стартах. После этого решим. Может быть, кто-то и поедет домой, а кто-то - в Сигулду", - добавил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.