Арбитр Карасев рассудит матч чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Зенитом"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Матч 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом" обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Карасева будут Алексей Лунев и Максим Гаврилин, резервным арбитром назначен Павел Шадыханов. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Владимир Москалев и Игорь Демешко.

Матч пройдет 12 декабря в Москве на "ВТБ-Арене", встреча начнется в 14:00 мск.

Анастасия Пустовойтова во второй раз в карьере назначена резервным арбитром на матч РПЛ, она будет работать на игре между московским ЦСКА и тульским "Арсеналом". В марте 2020 года Пустовойтова впервые была назначена резервным арбитром на матч чемпионата России "Локомотив" - "Ахмат".

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 37 очков в 17 играх, "Динамо" с 35 очками в 17 играх занимает второе место.