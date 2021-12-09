МОК согласовал макеты комбинезонов, в которых российские саночники выступят на Олимпиаде

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил разработанные Федерацией санного спорта России (ФССР) макеты комбинезонов, в которых отечественные саночники планируют выступать на Играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

В связи с международными санкциями, наложенными на российский спорт, представители России на Олимпиаде в Пекине не имеют права выступать в форме с изображением государственного герба и национального флага. Вся экипировка российских олимпийцев должна быть предварительно согласована с МОК.

"Макеты разработаны и уже утверждены МОК, - сообщил Тюрин. - Мы отправили их в Олимпийский комитет России, а тот, в свою очередь, связался с МОК". Собеседник ТАСС заметил, что российские саночники будут выступать на Играх 2022 года в комбинезонах красного цвета.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года. Российские олимпийцы выступят на этих соревнованиях под флагом ОКР, в честь их побед вместо государственного гимна будет звучать отрывок из Первого концерта Петра Чайковского.