Бывшая первая ракетка мира Моресмо стала директором Открытого чемпионата Франции

ТАСС, 9 декабря. Победительница двух турниров Большого шлема француженка Амели Моресмо назначена директором Roland Garros. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Моресмо стала первой женщиной, занявшей пост директора Открытого чемпионата Франции. Ранее с поста директора ушел Ги Форже, который занимал эту должность пять лет.

Roland Garros является вторым в теннисном сезоне турниром серии Большого шлема, он проходит на грунтовом покрытии. Впервые Открытый чемпионат Франции состоялся в 1891 году. С 1928 года турнир проводится на стадионе, названном в честь французского летчика Ролана Гарроса. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1996), Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

Моресмо 42 года, она является бывшей первой ракеткой мира и двукратной победительницей турниров серии Большого шлема. В 2006 году она выиграла Australian Open и Уимблдон-2006. Также на ее счету 25 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и серебряная медаль Олимпийских игр 2004 года.