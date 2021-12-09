Поздняков заявил, что подготовка российских олимпийцев к Играм в Пекине протекает сложно

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Подготовка спортсменов сборной России к Олимпийским играм 2022 года в Пекине осложняется проблемами с визами для въезда в страны, принимающие квалификационные соревнования. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее с визовыми проблемами столкнулись представители сборных России по сноуборду и конькобежному спорту.

"Подготовка протекает сложным образом, - сказал Поздняков. - В первую очередь из-за ковидных ограничений и в связи с тем, что некоторые страны достаточно сложно дают визы для въезда. Не трудно догадаться, что это за страны, тем не менее ОКР ведет большую дипломатическую работу, чтобы наши спортсмены могли получить разрешительные документы для участия в квалификационных соревнованиях. Но не всегда получается добиться необходимого".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.