Поздняков: выход второй версии антиковидных правил на Олимпиаде откладывается

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Выпуск второй версии антикоронавирусных правил для спортсменов и журналистов на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году произойдет позднее. Об этом журналистам по итогам Олимпийского собрания сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Первая версия антиковидных правил вышла в середине октября. В ней говорилось в том числе о том, что спортсмены, прошедшие полный цикл вакцинации, будут освобождены от 21-дневного карантина. Некоторым спортсменам, не прошедшим вакцинацию, могут быть предоставлены исключения на прохождение карантина.

"Мы ожидаем от оргкомитета второе издание руководства по пребыванию на Олимпийских играх. Оно был анонсировано 8 декабря и немного откладывается. Мы с большим интересом ждем новое издание, которое прольет свет на вопросы технического характера, связанные с нашим пребыванием на Играх", - сказал Поздняков.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.